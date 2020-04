Parteien : FDP will raschere Lockerung der Corona-Schutzvorschriften

Die Nordost-FDP fordert eine Corona-Exitstrategie, die sich an der jeweiligen regionalen Gefährdungslage orientiert. «Die Bürger Mecklenburg-Vorpommerns sind durch ihr verantwortungsvolles und diszipliniertes Verhalten bisher glimpflich durch die Pandemie gekommen. Die vorsichtigen Lockerungsmaßnahmen, die für Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen absolut berechtigt sein mögen, wirken für MV einfach übervorsichtig», konstatierte der FDP-Landesvorsitzende Renè Domke am Mittwoch mit Blick auf das Spitzengespräch zwischen Bund und Ländern. Bei der Schaltkonferenz der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochnachmittag sollte es um mögliche Lockerungen der bislang harten Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus gehen.

von dpa

15. April 2020, 14:28 Uhr

Domke fordert die Landesregierung in Schwerin auf, die Corona-Schutzmaßnahmen im Land schneller zurückzunehmen. Die vergleichsweise geringe Gefährdungslage biete dazu die Möglichkeit. Zudem gelte es, das Corona-Monitoring deutlich zu verbessern und durch einheitliche Erhebungsmethoden Vergleichbarkeit herzustellen. Domke mahnte auch eine raschere Bearbeitung der Anträge auf wirtschaftlichen Soforthilfe an. Bei dem aktuellen Tempo erhalte der letzte Antragsteller erst zu Christi Himmelfahrt seine Soforthilfe, was unter Umständen zu spät für die Rettung des Unternehmens sein könne. «Jetzt ist die Zeit, schnell und unkompliziert zu helfen», betonte Domke.