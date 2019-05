Unfälle : Fahrradfahrer will Auto ausweichen und verletzt sich schwer

von dpa

29. Mai 2019, 23:00 Uhr

Ein 48-Jähriger ist in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) beim Fahrradfahren gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Mann habe am Mittwoch versucht, einen Zusammenprall mit einem Auto zu vermeiden, teilte die Polizei mit. Dabei bremste er so stark, dass er fiel. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin war demnach von einem Parkplatz auf die Straße abgebogen, auf der der Radfahrer gerade unterwegs war. Einen Zusammenstoß mit dem Auto konnte der Radfahrer durch sein Bremsmanöver verhindern.