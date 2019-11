Unfälle : Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe Bannemin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Kleinbus war beim Linksabbiegen von der B111 mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er auch den auf einem Radweg an der Bundesstraße fahrenden 52 Jahre alten Radfahrer gerammt. Anschließend sei der Transporter noch mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizei zwei Menschen leicht verletzt. Vier Autos waren letztlich an dem Unfall beteiligt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 123 000 Euro.

von dpa

29. November 2019, 14:28 Uhr

Erst am Donnerstag war ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen wollte eine 52-Jährige mit ihrem Pkw rechts abbiegen, als es zu dem Zusammenstoß kam, wie die Polizei mitteilte.