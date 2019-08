Unfälle : Fahrradfahrer bei Unfall auf Rügen schwer verletzt

von dpa

07. August 2019, 19:27 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Gager auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein 49 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, missachtete ein 65 Jahre alter Pkw-Fahrer am Mittwoch die Vorfahrt des Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer so stark ab, dass das Vorderrad blockierte und er über das Lenkrad stürzte. Dabei zog er sich so starke Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen wurde. Dort wurde er stationär aufgenommen.