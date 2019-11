Boxen : Ex-Weltmeister Brähmer kämpft im Hamburger Kreuzfahrt-Center

Der ehemalige Boxweltmeister Jürgen Brähmer steigt drei Tage vor Weihnachten in den Ring. Der 41 Jahre alte Supermittelgewichtler aus Schwerin ist am 21. Dezember im Kreuzfahrt-Center Hamburg-Altona Hauptkämpfer bei der Premiere der Boxreihe «German Edition». Veranstalter sind Promoter Alexander Petkovic und der Hamburger Star-Koch Michael Wollenberg. Brähmers Gegner soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden. «Es wird um einen Titel gehen», sagte Petkovic.

von dpa

13. November 2019, 16:11 Uhr

Weitere Kämpfe bestreiten WBC-Weltmeisterin Tina Rupprecht aus Augsburg im Minimumgewicht, der Berliner Emir Ahmatovic im Schwergewicht und der internationale deutsche Meister Edgar Walth aus Straubing im Superfedergewicht.