Fußball : Ex-Ost-Präsident steht zu Vereinigungs-Formel 2+6

Von den 14 Vereinen, die im Sommer 1990 in die letzte Saison der DDR-Oberliga gestartet waren, ist kein einziger mehr erstklassig. Nur der damalige Zweitligist 1. FC Union Berlin ist als Ost-Vertreter auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga dabei. Dazu vertritt der später gegründete Leipziger Club RB in der höchsten deutschen Spielklasse den Nordostdeutschen Fußball-Verband, der vor 30 Jahren den Deutschen Fußball-Verband der DDR (DFV) abgelöst hatte. Der 1. FC Erzgebirge Aue, in der Wende-Saison 1990/91 als Wismut Aue einer von 36 DDR-Zweitligisten, ist als einziger Ost-Verein in der 2. Bundesliga übrig geblieben.

von dpa

08. Juli 2020, 07:53 Uhr