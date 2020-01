Landtag : Ex-AWO-Geschäftsführer als Zeuge in Untersuchungsausschuss

von dpa

20. Januar 2020, 02:48 Uhr

Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Mittelverwendung durch Wohlfahrtsverbände stehen heute zwei Ex-Spitzenfunktionäre des AWO-Kreisverbands Müritz im Zeugenstand. Zunächst soll im Landtag Schwerin der frühere Kreisvorsitzende Götz-Peter Lohmann aussagen, der auch Landesvize der AWO Mecklenburg-Vorpommern war. Ebenfalls geladen ist der Ex-Geschäftsführer des Kreisverbands, Peter Olijnyk. Er hatte von 2004 bis 2016 rund 390 000 Euro unrechtmäßig von seinem Arbeitgeber bezogen. Die nötigen «Änderungsverträge» hatte immer der damalige Kreisvorsitzende Lohmann unterzeichnet. Als der Fall öffentlich wurde, wurde Olijnyk Mitte 2016 in Waren an der Müritz fristlos entlassen. Der Fall war der Ausgangspunkt für die Einrichtung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Wohlfahrtsverbände im Jahr 2017. Insgesamt will der Ausschuss am Montag fünf Zeugen hören.