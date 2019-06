Notfälle : «Eurofighter»-Absturz: 100 Feuerwehrleute bei Löscheinsatz

von dpa

24. Juni 2019, 19:37 Uhr

Zum Kampf gegen Waldbrände nach dem Absturz zweier «Eurofighter» in Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagnachmittag zwölf Feuerwehren im Einsatz gewesen. Die rund 100 Einsatzkräfte kamen aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Rostock, wie eine Sprecherin mitteilte. Auch die Feuerwehr der Bundeswehr Utzedel sei am Einsatzort gewesen. Nachdem die Brände gelöscht waren, hätten die Feuerwehrleute noch mit der Nachsorge und Absicherung zu tun.