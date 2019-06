Politik : Endgültiges Ergebnis der Europawahl in MV bekanntgegeben

Knapp drei Wochen nach der Europawahl steht das endgültige Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern fest. 769 080 Bürger haben nach Angaben von Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke ihre Stimme abgegeben. Zwei Prozent der Stimmen seien ungültig gewesen, heißt es der Mitteilung vom Freitag. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 58,4 Prozent.

von dpa

14. Juni 2019, 17:34 Uhr

Das endgültige Ergebnis der Europawahl in Mecklenburg-Vorpommern unterscheidet sich nicht vom vorläufigen amtlichen Ergebnis, das in der Wahlnacht bekanntgegeben wurde. Die Christdemokraten kamen demnach im Nordosten auf 24,5 Prozent der Stimmen. Im Jahr 2014 hatte die CDU noch 34,6 Prozent erreicht. Die SPD verlor ebenfalls an Zustimmung und erreichte 15,6 Prozent. Auch Die Linke musste deutliche Verluste hinnehmen und kam noch auf 13,9 Prozent. Zu den großen Gewinnern zählten die Grünen, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2014 auf 10,8 Prozent verdoppeln konnten. Die AfD erreichte 17,7 Prozent - ein mehr als doppelt so hoher Stimmenanteil wie im Jahr 2014. Die FDP konnte ihr Ergebnis von 2014 ebenfalls fast verdoppeln und kam auf 3,9 Prozent.