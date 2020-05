Kriminalität : Einbruchsserie in Baumärkten: Rasenmähroboter begehrt

Rasenmähroboter werden bei Gartenbesitzern immer beliebter - und auch bei Dieben. Eine Serie von Einbrüchen, bei denen die Täter hohe Schäden in Baumärkten anrichteten, beschäftigt zurzeit die Kripo in Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

15. Mai 2020, 08:14 Uhr

Rasenmähroboter sind in diesem Frühjahr offenbar eine begehrte Beute bei Einbrechern. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt wegen einer Serie von mindestens sechs Taten in Baumärkten. Ein erster Fall ereignete sich am Ostersonntag in Torgelow, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg erklärte. Die Einbrecher entwendeten drei Mähroboter im Wert von jeweils 850 Euro, ließen davon allerdings zwei auf der Flucht zurück.

Deutlich mehr Beute machten die Täter bei zwei Einbrüchen am ersten Mai-Wochenende: Aus einem Baumarkt in Parchim stahlen sie 24 Geräte, aus einem Schweriner Gartenmarkt mehr als 60 Marken-Roboter. Den Schaden bezifferte die Polizei mit 18 000 und 45 000 Euro. Am 8. Mai folgte der nächste Fall: In Güstrow transportierten Einbrecher acht Mähroboter ab. In der Nacht zum 9. Mai kamen sieben Geräte aus einem Baumarkt in Bentwisch bei Rostock weg und am 11. Mai 24 Apparate aus einem Geschäft in Ludwigslust.

«Die Parallelen sind deutlich», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. Vermutlich sei eine Bande am Werk gewesen. Die Kriminalpolizei in Schwerin und Rostock habe ihre Ermittlungen gebündelt.

Betroffen sind übrigens auch Baumärkte in anderen Bundesländern. Im Januar und Februar meldete die niedersächsische Polizei Mähroboter-Diebstähle aus Märkten in Cuxhaven und Bad Fallingbostel. Auch in Nordrhein-Westfalen schlugen Rasemäher-Räuber zuletzt mehrfach zu.