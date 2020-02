Kriminalität : Einbruch in Motorboot auf Rügen: 20 000 Euro Sachschaden

In Schaprode im Landkreis Vorpommern-Rügen sind Unbekannte in ein im Hafen liegendes Motorboot eingebrochen und haben einen Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro verursacht. Dies teilte die Polizei Neubrandenburg am Samstag mit.

von dpa

29. Februar 2020, 14:43 Uhr

Der oder die Täter hätten in der Zeit zwischen Freitag- und Samstagvormittag die Kajütentür aufgebrochen. Im Boot hätten sie mehrere maritime Gegenstände und Angeln gestohlen. Mögliche Zeugen sollten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Bergen auf Rügen melden.