Brände : Ein Toter bei Wohnungsbrand in Parchim

In Parchim stand eine Dachgeschosswohnung in Flammen. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.

von dpa

10. Oktober 2018, 15:47 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Parchim ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war am Mittwoch um die Mittagszeit in einer Dachgeschosswohnung des ehemaligen Schlachthofgebäudes ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich bei dem Toten um den 31 Jahre alten Mieter handelt, war noch nicht eindeutig geklärt. Die Leiche wurde von den Feuerwehrleuten gefunden, die den Brand schnell löschen konnten und ein Übergreifen der Flammen auf eine darunterliegende Wohnung und andere Gebäudeteile verhinderten.

Wo genau der Brand ausbrach und warum, war zunächst noch nicht bekannt. Auch stand die Höhe des Sachschadens nicht fest. Während der Löscharbeiten kam es in der Schweriner Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.