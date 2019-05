Unfälle : Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A19: Autobahn gesperrt

von dpa

29. Mai 2019, 11:35 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 19 bei Laage (Landkreis Rostock) ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden. Die Autobahn musste in Richtung Rostock für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war ein 30-jähriger Fahrer eines Transporters gegen 7.00 Uhr ungebremst auf einen Sattelschlepper auf dem Standstreifen aufgefahren. Der Transporterfahrer sei dabei schwer verletzt worden und musste von Rettern und Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des Sattelschleppers sicherte laut Polizei gerade die Ladung, als der Unfall geschah, blieb aber unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der verletzte Fahrer am Steuer eingeschlafen sein, hieß es. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf 50 000 Euro. Die Sperrung sollte bis in die Mittagsstunden andauern.