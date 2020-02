Gesellschaft : Ehrenamt-Messen in MV gestartet: Auftakt in Schwerin

In Schwerin ist am Samstag die Reihe der Ehrenamt-Messen in Mecklenburg-Vorpommern gestartet worden. Zum Auftakt würdigte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) das Wirken der vielen ehrenamtlich Tätigen im Land und zeichnete besonders engagierte Menschen mit dem Ehrenamts-Diplom aus.

22. Februar 2020, 11:45 Uhr

In der Marienplatz-Galerie im Stadtzentrum informieren nach Angaben der Veranstalter 45 Vereine und Initiativen über ihre Arbeit und werben dabei auch neue Mitglieder. Die Spanne reicht von Kultur- und Sportvereinen über Hilfsorganisation wie THW und Feuerwehr bis hin zu Selbsthilfegruppen.

Nach Angaben Dreses wird bei den landesweit sechs Messen, die nach Schwerin bis April noch in Güstrow, Grimmen, Greifswald, Neubrandenburg und Wismar stattfinden, die Information über die Ehrenamtskarte eine herausragende Rolle spielen.

Die Karte bringe eine besondere Wertschätzung für ehrenamtlich Engagierte mit Vergünstigungen und Sonderleistungen, die Kommunen, Einrichtungen und Unternehmen gewähren. Die Ausgabe soll im zweiten Quartal starten. Je mehr Firmen und Institutionen mitmachten, desto attraktiver werde die Karte sein, warb die Ministerin um breite Beteiligung.

Die Ehrenamt-Messen finden in diesem Jahr zum 13. Mal statt. Veranstalter ist der DRK-Landesverband in Kooperation mit weiteren Sozialverbänden und der Ehrenamtsstiftung des Landes. Das Sozialministerium unterstützt die Ehrenamt-Messen mit 35 000 Euro und trägt damit etwa zwei Drittel der Kosten. An den bislang 74 Messen seit 2008 haben den Angaben zufolge etwa 3400 Aussteller teilgenommen. Die Zahl der Besucher wurde mit gut 100 000 angegeben.