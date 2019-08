Kriminalität : Drogenermittlungen um Neubrandenburg: Fast 2 Kilo gefunden

Im Zuge von Rauschgiftermittlungen haben zehn Polizeibeamte in Neubrandenburg und Burg Stargard am Donnerstag zeitgleich vier Wohnungen durchsucht. Sie stellten eine Reihe von Drogen sicher, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Menge gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nur zusammen mit den Funden aus einer Durchsuchung am Dienstag in Stavenhagen an. Dort hatten vier Beamte und ein Hund die Wohnung eines 40-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln durchsucht.

von dpa

08. August 2019, 15:26 Uhr

Insgesamt wurden in den fünf Wohnungen mehr als ein Kilogramm Amphetamine, etwa 20 Gramm Kokain und mehrere Gramm Neue psychoaktive Substanzen (NPS) beschlagnahmt, außerdem etwa 700 Gramm von vermutlichen Selbstlaboraten. Die Stoffe müssten noch über das Landeskriminalamt getestet und gerichtsfest bestimmt werden, hieß es. Die Drogen hatten den Angaben zufolge einen Straßenwert von etwa 14 000 Euro.

Laut Polizei wurden in Neubrandenburg die Wohnungen einer 26-jährigen Frau und zweier 30 und 36 Jahre alter Männer kontrolliert, in Burg Stargard die Wohnung eines 28-Jährigen. In Neubrandenburg mussten die Ermittler in einem Fall einen Klempner rufen. Der Tatverdächtige habe versucht, Beweismittel in der Toilette verschwinden zu lassen. Im Abflussrohr fanden die Ermittler etwa 100 Gramm Amphetamine. Die Ermittlungen dauern an.