Unfälle : Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Kröpelin

von dpa

11. Februar 2020, 14:33 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß in Kröpelin (Landkreis Rostock) sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge war eine 22-jährige Frau mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten, als sie an einer roten Ampel abbremsen wollte. Sie geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen. Die 22-Jährige wurde schwer, die 65 und 61 Jahre alten Insassen des anderen Wagens leicht verletzt. Die Bundesstraße 105 musste für zwei Stunden gesperrt werden.