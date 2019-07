Unfälle : Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A24

von dpa

04. Juli 2019, 12:29 Uhr

Bei einem Unfall auf der A24 bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Donnerstagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die Insassen im Alter von 53, 55 und 62 Jahren wurden dabei schwer verletzt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten kam es rund zwei Stunden zu Behinderungen in Fahrtrichtung Hamburg.