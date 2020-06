Gesundheit : Drei neue Corona-Infektionen in MV

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag um drei gestiegen. Damit sind nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) jetzt insgesamt 777 Infektionsfälle (Stand Dienstag, 15.22 Uhr) im Nordosten registriert. Zwei neue Fälle wurden aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet, einer aus dem Landkreis Rostock. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb im Land bei 20.

von dpa

09. Juni 2020, 16:10 Uhr

733 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt wurden oder werden blieb unverändert bei 114.

Am häufigsten infizierten sich der Statistik zufolge Männer im Alter von 80 Jahren und älter sowie in der Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahren. Bei den Frauen ist die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen am stärksten betroffen, gefolgt von den Frauen zwischen 35 und 59 Jahren. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen.