Brände : Drei Autos in Rostock in Flammen: Brandstiftung?

von dpa

13. Oktober 2019, 11:32 Uhr

Zwei Autos und ein Kleintransporter sind in Rostock in Flammen aufgegangen. Vier weitere Fahrzeuge seien bei dem Brand am frühen Sonntagmorgen beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die Kripo ermittle. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Der Brand ereignete sich Am Kabutzenhof, einer Straße in der Nähe des Matrosendenkmals an der Unterwarnow.