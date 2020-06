Unfälle : Drei Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

von dpa

16. Juni 2020, 09:48 Uhr

Drei Autofahrer sind bei einem Unfall an einer Kreuzung in Teterow (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Montagmittag schwer verletzt worden. Ein 58-Jähriger habe an der Kreuzung ein auf der Hauptstraße fahrendes Auto übersehen, woraufhin es zum Zusammenstoß gekommen sei, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Durch den Aufprall hätten sich beide Autos überschlagen und seien auf dem Dach liegengeblieben. Die 37-jährige Fahrerin des auf der Hauptstraße fahrenden Autos und ihre 58-jährige Beifahrerin konnten sich nach Angaben der Polizei selbst aus dem Auto befreien. Der 58-jährige Autofahrer sei in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Alle Beteiligten seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 15 000 Euro.