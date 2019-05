Kommunen : Dienstältester Bürgermeister will vorzeitig in Ruhestand

Der dienstälteste Bürgermeister Mecklenburg-Vorpommerns im Hauptamt - Bernd Mahnke (parteilos) aus Stavenhagen - gibt sein Amt auf. Wie Stadtpräsident Klaus Salewski (Linke) am Freitag mitteilte, hat der 65-jährige Mahnke die Stadtvertreter in einem Brief um «Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand» gebeten. Der Verwaltungschef ist nach einer Alkoholfahrt am Steuer seines Wagens, die er eingeräumt hatte, seit Dezember 2018 nicht im Dienst. Seine Amtszeit würde regulär 2021 enden.

von dpa

24. Mai 2019, 08:39 Uhr

Mahnke ist seit 1985 Bürgermeister der Stadt mit 5800 Einwohnern an der Mecklenburgischen Seenplatte. Stavenhagen hatte nach 1990 durch größere Firmenansiedlungen einen wirtschaftlichen Aufschwung erzielt, den auch politische Gegner Mahnke hoch anrechnen. Nach zwei Autofahrten unter Alkohol hatte der 65-Jährige eine öffentliche Erklärung abgegeben und sich zurückgezogen.

Die Abgeordneten werden am 6. Juni in einer Sondersitzung über die Versetzung und einen Neuwahltermin entscheiden, erklärte Salewski.