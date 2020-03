Kriminalität : Diebe stehlen GPS-Technik von Landmaschinen: 40.000€ Schaden

In Westmecklenburg und in der Prignitz werden derzeit verstärkt GPS-Teile aus Traktoren und anderen Landmaschinen abgebaut und gestohlen. Seit dem Wochenende wurden solche hochwertigen elektronischen Bauteile an fünf Orten entwendet, wie Polizeisprecher in Ludwigslust und Neuruppin am Mittwoch erklärten. Der Gesamtschaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt.

von dpa

11. März 2020, 17:44 Uhr

Betroffen waren sechs Maschinen in Agrarbetrieben in Pätow-Steegen, Kothendorf, Körchow und Pampow (Ludwigslust-Parchim) sowie in Glöwen bei Plattenburg (Prignitzkreis), wo eine Halle dafür aufgebrochen wurde. In den meisten Fällen seien Sender und Empfänger der Navigations- und Ortungstechnik gestohlen worden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.