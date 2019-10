Bau : Die Reparatur des Borwinbrunnens in Güstrow wird fortgesetzt

Die Zerstörung des Borwinbrunnens in Güstrow ist mehr als anderthalb Jahre her. Die Reparatur des Wasserspiels geht voran - allerdings nur in ganz kleinen Schritten.

von dpa

04. Oktober 2019, 16:25 Uhr

Die Reparatur des Borwinbrunnens in Güstrow ist am Freitag fortgesetzt worden. Das letzte Teilstück der oberen Wasserschale sei am Freitag angeliefert worden, teilte die Stadt mit. Das Stück sollte am Nachmittag zum ersten Mal angepasst werden. Insgesamt dauert die Anpassung den Angaben zufolge eine Woche. Anschließend soll der übrige Brunnen restauriert werden. Die Arbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein, hieß es.

Der Brunnen war in der Silvesternacht 2017/ 2018 schwer beschädigt worden. Ein zum Tatzeitpunkt 30 Jahre alter Güstrower hatte in der Wasserschale des Brunnens Pyrotechnik gezündet und sie so abgesprengt. Die Polizei war schnell durch Handyvideos auf ihn aufmerksam geworden. Er hatte die Tat daraufhin gestanden.

Der Borwinbrunnen erinnert an den Stadtgründer Herzog Heinrich Borwin II. (1170-1226) von Mecklenburg und Rostock. Dieser hatte seinen Sitz nach Güstrow verlegt. Das Denkmal war 1889 am Güstrower Pferdemarkt aufgestellt worden, um an die Fertigstellung der Wasserversorgung der Stadt zu erinnern. Es war 2003 schon einmal mit Pyrotechnik attackiert, beschädigt und dann repariert worden.