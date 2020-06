Vereine : Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt wird gegründet

Das Ehrenamt in der Bundesrepublik bekommt eine zentrale Anlaufstelle. In Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern wird die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gegründet. Dazu reisen mehrere Bundesminister aus Berlin an.

von dpa

23. Juni 2020, 05:56 Uhr

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt wird am Dienstag (15.00 Uhr) in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) offiziell gegründet. Zum Festakt erwartet werden unter anderem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Der Bundestag hatte im Januar die Gründung der Stiftung beschlossen. Sie soll als zentrale Anlaufstelle für bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement dienen. Die Stiftung in Neustrelitz soll für ihre Arbeit jährlich 30 Millionen Euro erhalten. Zu den Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Einrichtung gehören Hilfs- und Beratungsangebote für Ehrenamtler sowie der Aufbau von Netzwerken und die Stärkung bestehender Strukturen. Auch eine finanzielle Förderung von innovativen Modellprojekten soll möglich sein.

Geleitet wird die neue Stiftung von zwei Vorständen. Dabei handelt es sich um Katharina Peranic, bisher geschäftsführende Vorständin der Stiftung Bürgermut in Berlin, und Jan Holze, der am Montag als Geschäftsführer der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet wurde. Holze hatte die Landesstiftung mit aufgebaut. Seit ihrer Gründung im Juni 2015 hat sie 2,7 Millionen Euro Fördermittel an Vereine und ehrenamtlich Initiativen ausgeschüttet, für die es sonst nicht ohne weiteres Fördertöpfe gegeben hätte.