Arbeitsmarkt : Deutlich mehr Arbeitslose in MV: Corona-Krise schlägt durch

Corona-Krise statt Frühjahrsbelebung. Die weltweite Epidemie hat die seit Jahren positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern hart ausgebremst.

von dpa

30. April 2020, 10:16 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist wegen der Corona-Epidemie erstmals seit fast 30 Jahren in einem April die Zahl der Arbeitslosen wieder gestiegen. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mitteilte, sind aktuell 64 950 Menschen ohne Arbeit. Das sind fast 5300 mehr als im Vormonat März. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,3 auf nun 7,9 Prozent.

Damit haben der coronabedingte Stillstand im Tourismus und Produktionseinschränkungen in der Industrie deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Vor allem die Zwangsschließungen von Hotels und Gaststätten haben nach Experteneinschätzung die Beschäftigungsbilanz massiv getrübt. Üblicherweise nimmt in Folge der maßgeblich vom Tourismus getragenen Frühjahrsbelebung die Beschäftigung im April in Mecklenburg-Vorpommern immer spürbar zu. Doch seien in diesem Jahr auslaufende Verträge nicht verlängert und geplante Neueinstellungen meist verschoben worden, konstatierte die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann.

Nach ihren Angaben gingen bei der Behörde auch viele weitere Anträge auf Kurzarbeit ein. Inzwischen lägen Anzeigen von 16 900 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern vor. Das sei mehr als ein Drittel der Firmen im Land. Betroffen sind demnach landesweit 154 000 Beschäftigte, die jedoch noch nicht alle verkürzt bei beschränkten Bezügen arbeiten müssen. Schwerpunktbereiche seien der Handel, die Gastronomie und das Gesundheitswesen.

Im März, kurz nach Beginn der Corona-Krise, war die Arbeitslosenzahl im Nordosten noch um 3000 zurückgegangen. Der im April erreichte Wert ist der höchste seit einem Jahr.