Brände : Defekte Kabeltrommel löst Brand in Militärmuseum aus

Eine defekte Kabeltrommel ist vermutlich der Auslöser eines Brandes im Technik-Museum Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) am Sonntag gewesen. Das hätten erste Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes ergeben, sagte eine Polizeisprecherin in Stralsund am Montag. Das Feuer sei im Lagerraum einer Ausstellungshalle ausgebrochen, der Gesamtschaden werde auf 10 000 Euro geschätzt.

von dpa

03. Februar 2020, 14:51 Uhr

Wie der Vorsitzende des Technikvereins Pütnitz, Frank Müller-Meinke, sagte, sind mehrere Uniformen, Dokumente und weitere Ausstellungsteile, die an die einstigen Militär- und Flugzeugeinheiten der Nationalen Volksarmee der DDR und der Roten Armee erinnerten, zerstört worden.

Nicht nur das Feuer habe für große Schäden gesorgt. Auch der Qualm im betroffenen Lagerraum machte den Angaben zufolge mehrere Stücke unbrauchbar. Der Technikverein Pütnitz prüfe nun, wie viele Ausstellungsstücke nach dem Brand noch zu retten sind. Der Betrieb der Ausstellung oder die Öffnung des Museum sei aber nicht in Gefahr, betonte Müller-Meinke: «Nach der Winterpause öffnen wir am 1. April wieder ganz normal.» Pütnitz war vor 1990 unter anderem ein großer Militärflugplatz.