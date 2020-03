Krankheiten : Coronavirus: Kreis schließt Standort mit 600 Menschen

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim schließt wegen der Gefahr durch das neue Coronavirus ab Montag seine Verwaltung in Ludwigslust bis auf Weiteres. Das kündigte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Freitag nach einer Beratung des Corona-Arbeitsstabes des Kreises an. Die an diesem Standort beschäftigten 600 Mitarbeiter sollen ihre Arbeit von zuhause aus leisten. Ausgenommen seien der Fachdienst Gesundheit und der Katastrophenschutzstab des Landkreises. Das Landratsamt in Parchim bleibe am Montag für den Besucherverkehr geschlossen.

von dpa

13. März 2020, 11:25 Uhr

Ziel der Konzentration auf den Verwaltungsstandort Parchim sei es, die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung trotz der steigenden Gefahr durch Infektionen mit dem Coronavirus aufrecht zu erhalten. Auch die öffentlichen Kantinen an den Verwaltungsstandorten Ludwigslust und Parchim sollen von Montag an bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Abgesagt ist bereits der Landeswettbewerb «Jugend musiziert», der am letzten Märzwochenende in Ludwigslust stattfinden sollte. Rund 300 musizierende Schüler wollten dort zusammenkommen. Zuvor waren die Landeswettbewerbe bereits in mehreren anderen Bundesländern abgesagt worden, wie es vom Landesmusikrat hieß.