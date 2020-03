Krankheiten : Coronavirus-Infektion in Asylbewerber-Erstaufnahme

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im Schweriner Stadtteil Stern-Buchholz ist eine Infektion mit dem neuen Coronavirus festgestellt worden. Betroffen sei ein 24 Jahre alter Mann aus Syrien, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Freitag mitteilte.

von dpa

13. März 2020, 12:22 Uhr

Er sei umgehend isoliert und in einem Einzelzimmer unter Quarantäne gestellt worden. Die Laboruntersuchung sei in Vorbereitung des Umzugs des jungen Mannes aus der Erstaufnahmestelle in einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt erfolgt. Er habe bisher keine Symptome.

Das Gesundheitsamt Schwerin habe einen Aufnahme- und Verlegungsstopp für die Erstaufnahmestelle Stern-Buchholz angeordnet. Kontaktpersonen des betroffenen Mannes würden ermittelt und entsprechende Tests veranlasst.

Damit steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern auf 24.