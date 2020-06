Landtag : CDU dringt auf konsequente Vorbereitung des Schuljahres

Nur noch wenige Tage sind es in Mecklenburg-Vorpommern bis zu den Sommerferien. Doch der Schulstart Anfang August wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Wegen der Corona-Epidemie wird vieles anders werden - müssen.

von dpa

08. Juni 2020, 18:29 Uhr

Kurz vor den Sommerferien erhöht Koalitionspartner CDU den Druck auf das SPD-geführte Bildungsministerium, alle Voraussetzungen für den Regelunterricht an den Schulen zu schaffen. «Das bedeutet fünf Tage in der Woche Unterricht für alle und in allen Fächern», sagte CDU-Fraktionschef Torsten Renz am Montag in Schwerin.

Auf Initiative der Union wird sich der Landtag auf seiner Sitzung am Freitag mit der Vorbereitung des neuen Schuljahrs befassen, das schon am 3. August startet. Die bis dahin verbleibenden acht Wochen gelte es konsequent zu nutzen. «Ich erwarte von allen Führungskräften, dass sie die festgelegten Ziele umsetzen und dabei auch nicht auf die Uhr schauen», betonte Renz.

SPD-Fraktionschef Thomas Krüger wollte sich nicht zu dem von der CDU initiierten, von der SPD aber mitgetragenen Antrag äußern. Doch verwies er auf die Ankündigung von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Demnach werde es in Mecklenburg-Vorpommern nach den Sommerferien wieder einen verlässlichen und täglichen Regelunterricht für alle Schüler geben. «Nicht alle Lehrkräfte werden aber sofort an Bord sein. Das ist die Herausforderung», sagte Krüger.

Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg zeigte sich mit Hinweis auf die noch ungeklärten Fragen zum Schülertransport bei zeitlich über den Tag gestaffeltem Unterricht skeptisch. «Es ist zu erwarten, dass wir mit weniger Präsenzunterricht starten», sagte sie. Die Oppositionspolitikerin schlug vor, für Grundschüler und Schüler der Abschlussklassen den Präsenzunterricht vollständig abzusichern, für die Klassenstufen sieben und neun zunächst aber nur jede zweite Woche. Dafür gelte es aber auch, die technischen Voraussetzungen für den Unterricht übers Internet zu verbessern. Wie Renz von der CDU plädierte auch Oldenburg für regelmäßige Corona-Tests an den Schulen.

Nach Angaben von Bildungsministerin Martin wird der Schuljahresstart gemeinsam mit Gesundheitsexperten vorbereitet. Vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionszahlen werde die 1,50-Meter-Abstandsregel aufgehoben. Nur so könne ein täglicher Unterricht verlässlich gewährleistet werden. Doch räumte Martin bereits ein, dass nicht alle Schüler zur selben Zeit in der Schule sein können. In den am 22. Juni beginnenden Sommerferien soll Förderunterricht angeboten werden.

Alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern waren am 16. März geschlossen worden, um der Ausbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten. Schrittweise wurden sie vom 27. April an wieder geöffnet, ohne jedoch schon zum Regelbetrieb zurückzukehren.