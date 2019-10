Theater : Casting für Urfins Holzsoldaten: Theater sucht Statisten

von dpa

14. Oktober 2019, 13:24 Uhr

Der schlaue Urfin braucht noch Holzsoldaten: Das Mecklenburgische Staatstheater sucht für sein Weihnachtsmärchen «körperlich fitte» Statisten für Urfins Armee. Vom 28. November an zeigt das Haus die Inszenierung «Zauberer der Smaragdenstadt - Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten». Das Casting für die Statisten findet am 22. Oktober (17.30 Uhr) statt, wie das Theater am Montag in Schwerin mitteilte. In dem Abenteuer, das auf dem zweiten Band der Smaragdenstadt-Reihe des russischen Schriftstellers Alexander Wolkow basiert, brauchen der kluge Scheuch und der eiserne Holzfäller die Hilfe ihrer Freundin Elli, denn Tischler Urfin hat sich mithilfe eines Zauberpulvers Soldaten geschaffen und das Zauberland erobert.