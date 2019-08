Feste : Bundespräsident Steinmeier zur Hanse Sail empfangen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vor dem Rathaus der Hansestadt Rostock von Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) empfangen worden. Zunächst wollte sich Steinmeier am Donnerstag ins Gästebuch der Stadt eintragen, bevor er zusammen mit Methling, dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zur Eröffnung der Hanse Sail in den Stadthafen fährt. Die bis Sonntag dauernde Hanse Sail, die in diesem Jahr zum 29. Mal stattfindet, ist das größte maritime Volksfest des Landes. Es haben sich rund 170 Schiffe angemeldet.

von dpa

08. August 2019, 16:43 Uhr

Umrahmt wird das Windjammertreffen von Konzerten auf mehreren Bühnen im Stadthafen und Gastronomie- und Bummelmeilen in Warnemünde sowie der Innenstadt. Auch das Ufer des IGA-Parks im Rostocker Nordwesten soll mit einem eigenen Veranstaltungsprogramm stärker in die Hanse Sail eingebunden werden.