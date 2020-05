Kriminalität : Brennendes Auto: Mutmaßliche Brandstifterin gestellt

von dpa

03. Mai 2020, 11:19 Uhr

Eine Frau, die auf einem Parkplatz in Bad Doberan ein Auto angezündet haben soll, ist von der Polizei am Tatort gestellt worden. Ein Zeuge habe die mutmaßliche Brandstifterin, die in einem auffälligen Jogginganzug unterwegs gewesen sei, beobachtet, wie sich von dem brennenden Fahrzeug entfernte. Die Polizei stellte die 28-Jährige daraufhin in unmittelbarer Nähe. Sie werde dringend verdächtigt, den Brand in der Nacht zum Sonntag gelegt zu haben. Die freiwillige Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.