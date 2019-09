Landtag : Breitbandausbau kommt voran

Für Digitalisierungsminister Pegel kommt der Breitbandausbau auf dem Land inzwischen gut voran. Unklarheiten gibt es dagegen noch beim Mobilfunkmasten-Programm.

von dpa

04. September 2019, 15:42 Uhr

Der Breitbandausbau auf dem Land kommt Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) zufolge nach anfänglichen Planungsschwierigkeiten mittlerweile gut voran. In drei der sechs Landkreise werde Ende September flächendeckend am schnellen Internet gebaut, sagte Pegel am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. «Die Ausschreibungen dauerten leider lange, doch in 40 von 101 Projektgebieten sind wir mittendrin in der Arbeit», sagte der Minister.

In zwei bis zweieinhalb Jahren werde der ländliche Raum besser mit Breitbandfestnetz ausgestattet sein als die Städte. Der Bund habe das erkannt und müsse jetzt auch für die Städte handeln, sagte Pegel. Bund und Land haben für den Breitbandausbau auf dem Land im Nordosten zusammen 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt.

Beim Mobilfunkmasten-Programm, dessen Ausarbeitung der Landtag im April bei der Regierung in Auftrag gegeben hatte, gibt es hingegen noch Unklarheiten. Offen ist nach Worten von Pegel noch, ob sie in Verantwortung einer Landesgesellschaft errichtet werden sollen oder durch die Kommunen. Politiker von AfD und Linken warfen der Regierung vor, zu wenig zu tun.