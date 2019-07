Brände : Brand in Recycling- und Kompostierbetrieb bei Schwerin

von dpa

14. Juli 2019, 19:51 Uhr

In einem Recyclingbetrieb in Holthusen bei Schwerin ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle in Schwerin sagte, war gegen Mittag ein großes Kompostlager in Brand geraten. Anwohner mehrerer Dörfer wurden wegen des dichten Qualms aufgefordert, ihre Fenster sicherheitshalber geschlossen zu halten. Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren hätten den Brand zusammen mit Technikern der Entsorgungsfirma nach sechs Stunden unter Kontrolle, waren demnach auch danach aber noch am Löschen. Die Techniker schoben die eingelagerte Biomasse mit Fahrzeugen auseinander. Zur Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt.