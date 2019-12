Brände : Brand in Ferienanlage: Frau in Krankenhaus gebracht

von dpa

30. Dezember 2019, 10:25 Uhr

Bei einem Brand in einer Ferienanlage mit vier Appartements in Altensien (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am frühen Montagmorgen eine Urlauberin verletzt worden. Die 49-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Im Stromkasten war es den Angaben zufolge vermutlich wegen eines technischen Defekts zu einem Schwelbrand gekommen. Den Schaden gab die Polizei mit rund 50 000 Euro an. Davon seien 40 000 Euro Schaden durch Löschwasser entstanden. Die 13 Feriengäste wurden in anderen Wohnungen untergebracht.