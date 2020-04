Brände : Brand im Biosphärenreservat: Minister «fassungslos»

Bei einem Brand im Biosphärenreservat Schaalsee am Dienstagabend ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei setzten Unbekannte einen aus Holz und Kunststoff bestehenden Naturerlebnispfad über ein Moor in Brand. Er wurde auf einer Länge von rund 60 Metern zerstört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

von dpa

08. April 2020, 18:38 Uhr

Umweltminister Till Backhaus (SPD) reagierte fassungslos auf den offenkundigen Vandalismus. «Es ist mir völlig unverständlich, wie jemand auf die Idee kommt, mitten im Naturschutzgebiet eine Anlage anzuzünden, die ja dazu gedacht ist, die Menschen nah an die Schönheit unserer Natur heranzuführen», sagte Backhaus. Der Moorerlebnispfad sei erst vor knapp einem Jahr wiedereröffnet worden. Fast 20 000 Besucher hätten ihn seitdem genutzt. Der Pfad ist insgesamt 672 Meter lang.