Landtag : Birgit Hesse: AfD nicht pauschal in die Ecke stellen

Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) hat sich für eine differenzierte Bewertung von AfD-Politikern ausgesprochen. «Ich finde es nicht richtig, die AfD pauschal sofort in die Ecke zu stellen», sagte die SPD-Politikerin der «Schweriner Volkszeitung» (Dienstag). Auch die Abgeordneten der AfD seien frei gewählt, mit den gleichen Rechten und Pflichten wie jedes andere Parlamentsmitglied. Als Präsidentin sei sie für den gesamten Landtag da und für alle Menschen im Land. «Dazu gehört, dass man das Amt überparteilich führt», sagte Hesse.

von dpa

12. August 2019, 20:32 Uhr

SPD-Landes- und Regierungschefin Manuela Schwesig hatte jüngst im Gespräch mit dem «Nordkurier» betont, dass sie zwar mit AfD-Wählern ins Gespräch kommen wolle, nicht aber auf AfD-Funktionäre zugehe. Sie habe sehr dafür geworben, dass man sich sachlich mit der AfD austauscht. «Aber bei den AfD-Funktionären erlebe ich, dass sie ihr politisches Geschäft in der Regel nicht machen, indem sie eine inhaltliche Antwort liefern, sondern indem sie provozieren. Und so geht es nicht», betonte Schwesig. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Brandenburger SPD Anfang August in Potsdam warf sie der AfD vor, das Land spalten zu wollen.

Hesse, die erst vor wenigen Monaten als Bildungsministerin zurückgetreten und danach zur Landtagspräsidentin gewählt worden war, macht Versäumnisse der Politik verantwortlich für Vertrauensverlust und Demokratieskepsis. Die Bürger hätten nicht mehr das Gefühl, dass die Parteien auf das hören, was sie bewegt. «Wir sollten als Politiker aufhören, uns nur in unseren üblichen Runden zu begegnen. Zuzuhören, was die Menschen bewegt, darin liegt für mich ein Schlüssel. Ich durchlebe gerade einen Perspektivenwechsel von der Ministerin zur Landtagspräsidentin. Da fällt mir das besonders auf. Wir müssen mit den Menschen reden, dort wo sie sind», sagte Hesse der «Schweriner Volkszeitung».