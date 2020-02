Kriminalität : Bewaffneter Räuber nach Tankstellenüberfall flüchtig

Ein bewaffneter und maskierter Mann hat in Brünzow (Vorpommern-Greifswald) eine Tankstelle überfallen und eine Mitarbeiterin verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, erbeutete der Räuber am Montagabend eine «geringe Summe Bargeld» sowie Zigaretten und flüchtete zu Fuß. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bis zum Dienstagmorgen ohne Erfolg.

von dpa

11. Februar 2020, 08:31 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann kurz vor Betriebsschluss um 22.00 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau tat den Angaben zufolge erst, was der Räuber verlangte, habe ihn dann aber an der Flucht hindern wollen. Der Mann habe die Frau zurückgestoßen, die dabei Prellungen erlitt und in einer Klinik versorgt werden musste.

Die Tankstelle liegt relativ einsam in der Region zwischen Greifswald und Lubmin. Die Polizei hofft nun auf Hinweise durch die Auswertung der Videoaufnahmen an der Tankstelle. Ob die Schusswaffe echt war, blieb zunächst unklar.