Golf : Bernhard Langer verpasst erneut Sieg bei Senior Golf Open

Golf-Legende Bernhard Langer hat auch im vierten Anlauf den ersten Sieg bei den Senior European Open auf Gut Vorbeck bei Schwerin verpasst. Der 61-Jährige musste sich am Sonntag nach drei Wettkampftagen mit 205 Schlägen mit dem geteilten vierten Rang in der Gesamtwertung begnügen. Der Sieg ging an den Amerikaner Dennis Clark (201) vor José Maria Olazábal (Spanien/202) und James Kingston (Südafrika/204).

von dpa

21. Juli 2019, 17:21 Uhr

Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 hatte zuvor der mehrfach als bester deutscher Golfplatz ausgezeichneten Anlage bereits dreimal gespielt. 2016 wurde der in den USA lebende Anhausener Dritter, 2014 war Langer Zweiter, 2012 landete er auf Rang acht.

Bei der achten Auflage der Senior Open war die gesamte Elite der European Senior Tour am Start. Das Gesamtpreisgeld betrug 350 000 Euro, Sieger Clark erhielt 51 693 Euro.