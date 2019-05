Bahn : Berlin-Usedom in zwei Stunden: Tunnel forciert Brückenbau

von dpa

21. Mai 2019, 07:13 Uhr

Durch den Bau des Swinetunnels im polnischen Swinemünde kommt ein altes Bahnprojekt wieder in Fahrt - die Anbindung der Insel Usedom über die Karniner Brücke an das Netz der Deutschen Bahn. Die Bahnstrecke über Ducherow und Karnin nach Heringsdorf war bis 1945 die kürzeste und schnellste Verkehrsverbindung von Berlin nach Usedom. Im Krieg wurde die Brücke zerstört. Seitdem gab es immer wieder Initiativen von Eisenbahnfreunden für die Wiederherstellung der Trasse. Die Fahrt aus der Bundeshauptstadt an den Usedomer Strand könnte weniger als zwei Stunden dauern. Heute sind es mindestens vier, sagte der Beauftragte des Deutschen Bahnkunden-Verbandes (DBV) für das Projekt, Oswald Richter.