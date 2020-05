Gesellschaft : Ben und Hanna waren letztes Jahr die beliebtesten Babynamen

Die beliebtesten Babynamen in Mecklenburg-Vorpommern waren im vergangenen Jahr Ben und Hanna. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden bekannt. Bei den Mädchen liegen auf Platz 2 Frieda und auf Platz 3 Mia. Bei den Jungen folgen Finn und Mattheo. Deutschlandweit war ebenfalls Hanna der beliebteste Mädchenname. Jungen wurden am häufigsten Noah genannt.

von dpa

11. Mai 2020, 11:23 Uhr

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat für 2019 erstmals konsequent zwischen Erst- und Folgenamen unterschieden. Bezieht man die Folgenamen mit ein, lauten die Favoriten bei den Jungen in Mecklenburg-Vorpommern Mattheo, Ben und Karl, bei den Mädchen Marie, Sophie und Frieda. Deutschlandweit führen Paul und Marie die Gesamtliste an. Die Gesellschaft für deutsche Sprache beruft sich auf Daten aus den Standesämtern, damit würden 89 Prozent aller Geburten abgedeckt, hieß es.