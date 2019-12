Kriminalität : Beil-Attacke auf Marktplatz: Angreifer in Klinik

von dpa

10. Dezember 2019, 16:15 Uhr

Im Streit um eine Frau hat ein 36-jähriger Mann seinen Rivalen mit einem Beil attackiert. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Montagabend auf dem Teterower Marktplatz (Landkreis Rostock). Der 25 Jahre alte Nebenbuhler habe dem Beil ausweichen und den Angreifer zu Boden bringen können, hieß es. Bei der sich anschließenden Schlägerei sei der eigentliche Angreifer allerdings so stark verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Den Angaben zufolge wurde er dort von Polizisten bewacht. Gegen den 36-Jährigen bestehe der Verdacht des versuchten Totschlags, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Rostock. Die Staatsanwaltschaft prüft den Erlass eine Haftbefehls.