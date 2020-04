Bau : Baustellen auf Autobahnen: A20 bei Tribsees gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die A20 von heute an bei Tribsees in der Nähe der abgesackten Fahrbahn für voraussichtlich zwei Tage gesperrt. Wie das Verkehrsministerium in Schwerin mitteilte, überqueren Autofahrer dann bis zum Donnerstagabend nicht die Behelfsbrücke, sondern werden wie in der Vergangenheit über die Landesstraßen 19 und 23 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze umgeleitet. Um die Sperrung kurz zu halten, werde auch nachts gearbeitet.

von dpa

15. April 2020, 06:08 Uhr

Einschränkungen gibt es auch auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Krakow und Güstrow. Dort soll voraussichtlich bis Mitte Juli die Fahrbahn in Richtung Rostock erneuert werden. Für die Baustellenvorbereitung ab Mittwoch steht zeitweise nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Ab 20. April soll der Verkehr für bis zu drei Wochen auch über den Standstreifen geleitet werden.