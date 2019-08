Raumfahrt : Baustart von Montagevorrichtungen für Ariane-6-Raketen

von dpa

30. August 2019, 14:53 Uhr

Mit dem ersten Stahlschnitt hat am Freitag bei der Firma RST Rostock System-Technik der Bau von Großvorrichtungen für den Bau der europäischen Trägerrakete Ariane 6 begonnen. Dabei handele es sich um Hebevorrichtungen, Arbeitsplattformen oder Transportwagen, also nicht um Raketenteile, teilte RST mit. Ohne diese Montagevorrichtungen und Spezialwerkzeuge aus Rostock könnte die Oberstufe der Ariane 6 in Bremen nicht gebaut werden. RST beschäftigt den Angaben zufolge an den Standorten Rostock und Hamburg rund 150 Mitarbeiter und ist seit mehr als 30 Jahren als Systemlieferant für die Raumfahrtindustrie tätig.