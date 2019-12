Agrar : Bauern-Protest im Nordosten: Traktoren blockierten Verkehr

Wismar/Neubrandenburg/Stralsund (dpa/mv) - Hunderte Landwirte haben mit «Trecker-Flashmobs» am Mittwoch in kurzer Zeit in vielen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, versammelten sich die Bauern an wichtigen Verkehrsknotenpunkten, um gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung und für den Erhalt einer Agrarproduktion in Deutschland trotz strengerer Umweltauflagen zu demonstrieren. Betroffen waren elf Standorte im Westteil des Landes, wie ein Polizeisprecher sagte. Darunter waren Wismar, Schwerin, Rostock und Mestlin bei Parchim.

von dpa

19. Dezember 2019, 08:03 Uhr

Zu dem Protest aufgerufen hatte die Landwirte-Initiative «Land schafft Verbindung», auch in anderen Bundesländern. Die Bauern kritisieren unter anderem geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers.

Außerdem wurde der Verkehr bei Grimmen, in Stralsund - dort auch der Rügenzubringer - und in Neubrandenburg vorübergehend ganz lahmgelegt. In Neubrandenburg hatten sich Landwirte über soziale Medien verabredet und mit etwa 40 langsam fahrenden Großmaschinen alle Spuren des Stadtrings belegt, wie ein Polizeisprecher erklärte. Da gerade Berufsverkehr war, kam es zu längeren Staus.

Auf Plakaten stand «Butter, Brot & Bier machen wir» oder «Agrarpaket so nicht. Wir müssen mitreden». Die Aktion in Neubrandenburg habe rund eine Stunde gedauert. Weitere Traktor-Proteste meldete der Bauernverband aus Wolgast sowie der B198 bei Leizen, wo Bauern die Zufahrten zur Autobahn 19 blockierten.