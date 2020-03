Kriminalität : Bahnreisender bespuckt Kundenbetreuer auf Bahnhof Pasewalk

von dpa

31. März 2020, 12:38 Uhr

Ein 31-jähriger Bahnreisender hat in Pasewalk einen Kundenbetreuer der Deutschen Bahn bespuckt. Dieser erstattete eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Spuckattacke, die aufgrund der Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus gesundheitliche Folgen haben könnte, ereignete sich am Montag auf dem Pasewalker Bahnhof. Ein Motiv wurde nicht genannt. Der Mann wurde wenig später gestellt. Er war laut Bundespolizei bereits durch das Brandenburgische Oberlandesgericht zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, weil er wiederholt gegen die Weisungen in der Führungsaufsicht verstoßen hatte.