Regierung : Backhaus: Klimawandel treibt Kosten für Küstenschutz an

Der Klimawandel wird nach Ansicht von Umweltminister Till Backhaus (SPD) künftig die Kosten für den Küstenschutz in die Höhe treiben. Derzeit wende das Land jährlich rund 20 Millionen Euro für den Küstenschutz auf. «Das wird in Anbetracht des steigenden Meeresspiegels nicht mehr reichen», sagte Backhaus am Donnerstag in Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Dort wurde eine der größten Sandaufspülungen der vergangenen Jahrzehnte beendet.

von dpa

18. Juni 2020, 13:59 Uhr

Der Sonderbericht des Weltklimarates vom September 2019 prognostiziere für die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns bis zum Jahr 2100 einen mittleren Meeresspiegelanstieg von 84 Zentimetern. «Bisher verwenden Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ein Vorsorgemaß von 50 Zentimetern bei der Bemessung ihrer Küstenschutzanlagen», erklärte der Minister.

Der Fokus der Küstenschutz-Investitionen werde sich in den kommenden Jahren stärker auf den Sturmflutschutz an den inneren Küstengewässern konzentrieren, sagte Backhaus. Im Besonderen betrifft das den Schutz der Küstenstädte Greifswald, Rostock, Barth und Ueckermünde. Dort träfen ein hohes Schadenspotenzial und hohe Anforderungen an die städtebaulichen Planungen aufeinander.