Unfälle : Autofahrerin überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

von dpa

12. Juni 2020, 11:14 Uhr

Eine 68 Jahre alte Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen überschlagen und dabei schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau am Donnerstagnachmittag zwischen Zapel und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Danach überschlug sie sich mit dem Auto. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.