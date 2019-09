von dpa

14. September 2019, 15:39 Uhr

Ein 74 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Stralsund schwer verletzt worden. Ein 70-jähriger Autofahrer habe das entgegenkommende Zweirad beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der 74-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.