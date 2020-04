Verkehr : Autofahrer trotz Fahrverbot und mit Drogen unterwegs

Im Rostocker Stadtteil Evershagen hat die Polizei am Mittwochabend einen Autofahrer gestoppt, der vier Tage vor Ablauf einer Fahrerlaubnissperre unterwegs war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlug zudem ein Drogentest auf Amphetamine und Kokain an. Für eine Analyse sei dem 39-Jährigen Blut abgenommen worden. Bei einer Durchsuchung seien noch drogenähnliche Substanzen und ein Einhandmesser gefunden worden.

von dpa

02. April 2020, 14:47 Uhr

Der 39-Jährige habe das Auto stehen lassen müssen, der Fahrzeugschlüssel sei eingezogen worden. Die Polizei habe Anzeigen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrs-, Waffen- und Betäubungsmittelgesetz gestellt.